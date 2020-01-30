Фонд гарантування торік продав активи банків на 7,8 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2019 році продав активи неплатоспроможних банків на 7,83 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У 2019 році через відкриті електронні аукціони було продано активів неплатоспроможних банків на загальну суму 7 832,8 млн грн. Цей показник більш ніж на 1 млрд грн перевищив рівень 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2019 року найбільше коштів від реалізації активів надійшло у такі банки: АТ «ВТБ Банк» - 1 538,5 млн грн, ПАТ «КБ «Надра» - 1 404,3 млн грн, АТ «Дельта Банк» - 1 339,1 млн грн, ПАТ «Банк «Фінанси та крендит» - 609,4 млн грн, ПАТ «Банк «Форум» - 546,7 млн грн.

Серед продажу кредитних портфелів ТОП-3 за ціною продажу склали наступні активи. Пул активів АТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Надра» та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», до якого увійшла заборгованість за кредитами групи компаній «Яблуневий дар» та ПРАТ «Росава», продано на міжнародному майданчику «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN) за найвищу в історії продажів Фонду ціну – 849,4 млн грн.

Права вимоги за кредитними договорами ПАТ «КБ «Надра», у забезпечення за якими передано недобудований ТРЦ «Республіка», що мав стати одним з найбільших торговельно-розважальних центрів в Україні, продано через ProZorro.Продажі за 777,1 млн грн

Права вимоги ПАТ «Банк «Форум» за кредитними договорами ГК WOG після трирічної судової тяганини, через яку актив неможливо було виставити на продаж, продано у системі ProZorro.Продажі за майже 405 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2018 році через систему торгів Prozorro.Продажі продав 5,1 тис. лотів на 6,3 млрд грн.