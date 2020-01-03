Кредиторам банків, що ліквідуються, у листопаді виплатили 1,3 мільярда

Кредитори неплатоспроможних банків у листопаді 2019 року отримали понад 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У листопаді 2019 року на погашення вимог кредиторів неплатоспроможних банків було спрямовано 1 336,35 млн грн, у т.ч. 2,95 млн грн погашено кредиторам 2-ої черги, 256,74 млн грн – 3-ої черги, 34,66 млн грн – 4-ої черги, 982,37 млн грн – 7-ої черги, 13,44 млн грн – 9-ої черги, 46,19 млн грн – 10-ої черги", - йдеться в повідомленні.

На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів було спрямовано 982,13 млн грн. Всі кошти направлені на погашення вимог НБУ. Позачергові виплати Нацбанку здійснили такі банки: АТ «Дельта Банк» - 972,20 млн грн, ПАТ «КБ «Надра» - 9,14 млн грн, АТ «Родовід Банк» - 0,79 млн грн.

Загалом протягом січня-листопада 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на 3 145,80 млн грн (у т.ч. НБУ – 2 894,95 млн грн).

Станом на 1 грудня 2019 року за весь час, починаючи з 2012 року, задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 43 304,22 млн грн, з яких 11 278,78 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 10 198,62 млн грн – НБУ).

У ФГВФО також навели дані про взаємодію з правоохоронними органами під час виведення з ринку неплатоспроможних банків. Так, станом на 1 грудня 2019 року Фонд гарантування вкладів спрямував до правоохоронців 5 692 заяв про вчинення кримінальних правопорушень із загальною сумою збитків у понад 374,9 млрд грн. Крім того, на початок грудня Фондом, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 35 позовних заяв щодо 34 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, - 605; загальна сума позовних вимог перевищує 91,8 млрд грн.

За даними Фонду гарантування, за листопад 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 743,2 млн грн, із них 682,8 млн грн – від продажу активів цих банків.