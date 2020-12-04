Вкладники банку «Аркада» отримали вже понад 170 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банку Аркада понад 170 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує відшкодовувати кошти вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада» в межах гарантованої суми 200 000 гривень. На сьогоднішній день вкладники цього банку вже отримали сукупно понад 170 млн грн.

Вкладники можуть швидко та зручно отримати свої гроші через будь-яке відділення кожного з банків-агентів Фонду, які приєднались до автоматизованої системи виплат: АТ «Кредобанк», АТ «Правекс Банк», ПАТ «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Ідея Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Універсал Банк та АТ «Ощадбанк».

Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до одного із зазначених банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 29 вересня 2020 року розпочав виплати вкладникам АТ АКБ «Аркада». Національний банк України 24 вересня 2020 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ АКБ «Аркада». Раніше, 25 серпня 2020 року, банк «Аркада» було віднесено до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.