Вкладникам ліквідованого банку «Аркада» повернули вже понад 70 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня виплатив вкладникам банку «Аркада» понад 70 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплачувати кошти вкладникам АТ АКБ «Аркада» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку у межах гарантованої суми 200 тис. грн. Станом на 7 жовтня 2020 року загальна сума коштів, отриманих вкладниками цього банку, перевищила 70 млн грн. Для отримання коштів вкладники можуть звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером до будь-якого із банків-агентів Фонду: АТ «Кредобанк», АТ «Правекс Банк», ПАТ «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Ідея Банк», АБ «Південний», АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ "Універсал Банк" або АТ «Ощадбанк».

Виплата коштів здійснюється відповідно до загального реєстру – переліку вкладників банку АТ АКБ «Аркада», які мають право на відшкодування за вкладами до 200 тис. грн. Згідно з ним Фонд має виплатити власникам 4,6 тис. рахунків кошти на загальну суму близько 257 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 29 вересня 2020 року розпочав виплати вкладникам АТ АКБ "Аркада". Національний банк України 24 вересня 2020 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня 2020 року, банк "Аркада" було віднесено до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.