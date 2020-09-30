Фонд гарантування починає виплати вкладникам банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 29 вересня розпочав виплати вкладникам АТ АКБ "Аркада".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З 29 вересня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) здійснює відшкодування коштів вкладникам АТ АКБ "Аркада" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку в межах 200 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків - агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Зазначається, що для отримання коштів за договорами банківського вкладу та за договорами банківського рахунку необхідно звернутися до будь-якого із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

У ФГВФО нагадали, що виплати здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. грн незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 24 вересня 2020 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ АКБ "Аркада". Раніше, 25 серпня, банк "Аркада" було віднесено до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу.