Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку «Хрещатик»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що 2 жовтня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «КБ «Хрещатик» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк - ліквідованим.

У Фонді нагадали, що в день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку завершується й виплата гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами.

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"Таким чином, виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик» завершено. У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «КБ «Хрещатик» отримано понад 2,7 млрд грн", - зауважили в ФГВФО.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 5 квітня 2016 року визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним і передав його ФГВФО. У червні того ж року Фонд почав ліквідацію банку. 3 квітня 2019 року суд скасував ліквідацію банку, проте наприкінці травня Верховний суд підтвердив її правомірність.