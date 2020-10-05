Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку «Хрещатик»

Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку «Хрещатик»

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що 2 жовтня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «КБ «Хрещатик» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк - ліквідованим.

У Фонді нагадали, що в день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку завершується й виплата гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами.

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"Таким чином, виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик» завершено. У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «КБ «Хрещатик» отримано понад 2,7 млрд грн", - зауважили в ФГВФО.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 5 квітня 2016 року визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним і передав його ФГВФО. У червні того ж року Фонд почав ліквідацію банку. 3 квітня 2019 року суд скасував ліквідацію банку, проте наприкінці травня Верховний суд підтвердив її правомірність.

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