Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 43 мільйони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи шести банків на 42,60 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що протягом минулого тижня (21.09. – 25.09.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 42,60 млн грн.

Із них на суму 41,02 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 1,54 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,04 млн грн отримано від безпосереднього продажу активів банків.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування планував виручити від продажу активів минулого тижня 161,34 млн грн.

Зазначається, що поточного тижня (28.09. – 02.10.2020) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 403,85 млн грн.

Із них на суму 3 297,88 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, на суму 10,83 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків.