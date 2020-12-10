Що таке кредити та депозити: в Україні запустили серіал про управління фінансами

Міністерство цифрової трансформації України запустило серіал "10 запитань фінансовому коучу", в якому йдеться про базові процеси управління фінансами.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 10 грудня.

Серіал розроблено спільно з Національним банком України за підтримки проєкту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) «Фінансова інклюзія заради зростання в Україні».

"10 запитань фінансовому коучу" - це освітній серіал, який має на меті популяризувати концепцію фінансової грамотності і дати нашим глядачам базове розуміння процесу управління фінансами, яке через будь-які причини люди не отримали в рамках загальною освіти", - розповіла під час презентації заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

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Зокрема в серіалі йде мова про те, що таке кредит, які бувають депозити, що таке фонд гарантування вкладів та як обрати банк. Наприкінці серіалу глядач може пройти тест та отримати сертифікат, що засвідчує його знання, отримані під час перегляду курсу.

За словами Іонан, набуті під час перегляду знання можна застосовувати при плануванні індивідуального та сімейного бюджетів. "Це може стати першим кроком на шляху до планування бюджету для власної справи", - відмітила вона.

Серіал складається з 10 серій і вже доступний на платформі "Дія.Цифрова освіта".