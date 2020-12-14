В Україні цьогоріч завершили ліквідацію 14 банків

В Україні цьогоріч завершили ліквідацію 14 банків

Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із початку 2020 року завершив ліквідацію 14 банків, іще 8 банків перебувають на завершальній стадії ліквідації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції сказала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Ольга Білай.

"На сьогодні уже ліквідовано 48 банків, які були виключені з реєстрів, з них 14 було виключено цього року. Ще 20 банків повністю завершили продаж активів. Ще в 28 банках у нас триває процедура ліквідації, 8 з них перебувають на завершальній стадії. Лише три банки перебувають в активній стадії ліквідації - це "Родовід банк", "ВТБ банк" та банк "Аркада", - сказала Білай.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб упродовж 2020 року виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 373 млн грн гарантованого відшкодування та повернув кредиторам банків понад 7,2 млрд грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у поточному році продав активи неплатоспроможних банків на близько 4 млрд грн.

В Україні станом на 30 листопада 2020 року діє 74 банки.

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