В Україні цьогоріч завершили ліквідацію 14 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із початку 2020 року завершив ліквідацію 14 банків, іще 8 банків перебувають на завершальній стадії ліквідації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції сказала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Ольга Білай.

"На сьогодні уже ліквідовано 48 банків, які були виключені з реєстрів, з них 14 було виключено цього року. Ще 20 банків повністю завершили продаж активів. Ще в 28 банках у нас триває процедура ліквідації, 8 з них перебувають на завершальній стадії. Лише три банки перебувають в активній стадії ліквідації - це "Родовід банк", "ВТБ банк" та банк "Аркада", - сказала Білай.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб упродовж 2020 року виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 373 млн грн гарантованого відшкодування та повернув кредиторам банків понад 7,2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у поточному році продав активи неплатоспроможних банків на близько 4 млрд грн.

В Україні станом на 30 листопада 2020 року діє 74 банки.