Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються в середу, 16 грудня, після підйому напередодні до максимумів більш ніж за 9 місяців. Інвестори реагують на друге поспіль тижневе зростання запасів сировини в США і посилення обмежувальних заходів в Європі та інших регіонах.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $50,63 за барель, що на $0,13 (0,26%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,10 (0,21%) - до $ 47,52 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $50,76 і $ 47,62 відповідно.

За даними Американського інституту нафти (API), комерційні запаси сирої нафти в США виросли за підсумками минулого тижня на 1,973 млн бар. при прогнозному зростанні на 3,5 млн бар.

«Ціни на нафту трохи знизилися після того, як в звіті API було зафіксовано друге підвищення запасів нафти поспіль», - сказав старший аналітик ринку в брокерській фірмі OANDA Едвард Моя.

Настрої інвесторів погіршилися після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, вакцинація проти COVID-19, що почалася, навряд чи швидко відновить попит, завалений пандемією.

Очікування швидкого відновлення попиту на нафту слідом за масовою вакцинацією від COVID-19 привели до істотного підйому цін на нафту за останній час. Ринку, однак, ще доведеться подолати ряд проблем у короткостроковій перспективі - від зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в ряді регіонів, до збільшення видобутку ОПЕК +, пише агентство Bloomberg.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 50,49 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,75 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($50,76).