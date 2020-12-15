В Україні зібрали врожай - 65,4 мільйона тонн зернових

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства назвали остаточні підсумки збиральної компанії 2020 року - зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн із площі 15,3 млн га.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що всього зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур із площі 24,1 млн га.

Так, у розрізі культур зібрано:

пшениці – 25,1 млн тонн із площі 6,6 млн га;

– 25,1 млн тонн із площі 6,6 млн га; ячменю – 7,8 млн тонн із площі 2,4 млн га;

– 7,8 млн тонн із площі 2,4 млн га; гороху – 516,2 тис. тонн із площі 237,7 тис. га;

– 516,2 тис. тонн із площі 237,7 тис. га; кукурудзи – 29,8 млн тонн із площі 5,3 млн га;

– 29,8 млн тонн із площі 5,3 млн га; гречки – 106,5 тис. тонн із площі 78,5 тис. га;

– 106,5 тис. тонн із площі 78,5 тис. га; проса – 244 тис. тонн із площі 150,4 тис. га;

– 244 тис. тонн із площі 150,4 тис. га; цукрових буряків – 9,2 млн тонн із площі 216 тис. га;

– 9,2 млн тонн із площі 216 тис. га; соняшнику – 13,1 млн тонн із площі 6,4 млн га;

– 13,1 млн тонн із площі 6,4 млн га; сої – 2,8 млн тонн із площі 1,3 млн га;

– 2,8 млн тонн із площі 1,3 млн га; ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.

«2020 рік став дійсно турбулентним для України, як у контексті економічної ситуації і обмежень, пов’язаних із COVID-19, так і у зв’язку з нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є профіцитним. Цьогорічний валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що втричі більше за потреби внутрішнього ринку, а також дозволяє нам зберігати провідні позиції за експортом сільгосппродукції», - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

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Він додав, що на сьогодні Україна вже поставила на зовнішні ринки 12,2 млн тонн пшениці, що відповідає запланованій динаміці в рамках укладеного Меморандуму з учасниками зернового ринку. Перехідні залишки пшениці у 2020/21 МР очікуються на рівні 1,5 млн тонн, які поступово будуть поповнюватися урожаєм нового сезону.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасники зернового ринку в середині серпня погодили Додаток до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР. Згідно з документом, Україна цього маркетингового року експортує 17,5 млн тонн пшениці.