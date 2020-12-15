В Україні зібрали врожай - 65,4 мільйона тонн зернових
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що всього зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур із площі 24,1 млн га.
Так, у розрізі культур зібрано:
- пшениці – 25,1 млн тонн із площі 6,6 млн га;
- ячменю – 7,8 млн тонн із площі 2,4 млн га;
- гороху – 516,2 тис. тонн із площі 237,7 тис. га;
- кукурудзи – 29,8 млн тонн із площі 5,3 млн га;
- гречки – 106,5 тис. тонн із площі 78,5 тис. га;
- проса – 244 тис. тонн із площі 150,4 тис. га;
- цукрових буряків – 9,2 млн тонн із площі 216 тис. га;
- соняшнику – 13,1 млн тонн із площі 6,4 млн га;
- сої – 2,8 млн тонн із площі 1,3 млн га;
- ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.
«2020 рік став дійсно турбулентним для України, як у контексті економічної ситуації і обмежень, пов’язаних із COVID-19, так і у зв’язку з нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є профіцитним. Цьогорічний валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що втричі більше за потреби внутрішнього ринку, а також дозволяє нам зберігати провідні позиції за експортом сільгосппродукції», - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.
Він додав, що на сьогодні Україна вже поставила на зовнішні ринки 12,2 млн тонн пшениці, що відповідає запланованій динаміці в рамках укладеного Меморандуму з учасниками зернового ринку. Перехідні залишки пшениці у 2020/21 МР очікуються на рівні 1,5 млн тонн, які поступово будуть поповнюватися урожаєм нового сезону.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасники зернового ринку в середині серпня погодили Додаток до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР. Згідно з документом, Україна цього маркетингового року експортує 17,5 млн тонн пшениці.