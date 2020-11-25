Для внутрішнього попиту та експорту аграрії зібрали достатній урожай – Мінекономіки

Аграрії України у 2020 році зібрали менше зернових та олійних культур, ніж у попередні сезони, але цього вистачить для задоволення внутрішнього попиту і підтримки рівня експорту.

Як передає Укрінформ, це в інтерв’ю телеканалу «ДОМ» заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, про що він написав у Фейсбуці.

«Цього року аграрії зібрали менше зернових і олійних культур. Збір зернових очікується на рівні 65 млн тонн: цього цілком достатньо, щоб забезпечити внутрішній попит. Крім того, експорт зернових залишається на рівні топ-5 врожаїв за останній період», - написав Висоцький.

Хоча цьогорічних урожай не є рекордним, зазначив він у інтерв'ю, але він все одно входить до топ-5 кращих урожаїв України, і наша країна залишається у топ-5 кращих виробників цих культур у світі.

Внутрішнє споживання зернових, за словами заступника міністра, становить в Україні близько 20-25 млн тонн, все інше йде на експорт. Структура урожаю: кукурудза (близько 30 млн тонн); пшениця (25 млн тонн); ячмінь (8 млн тонн), та інші культури.

Читайте також: На Житомирщині урожай зернових зменшився майже на 400 тисяч тонн

За словами Висоцького, понад 10 років Україна залишається експортером номер один соняшникової олії в світі. В цьому році, попри незначне зниження урожаю соняшника, Україна теж лишиться світовим лідером серед експортерів соняшникової з часткою 50%. Внутрішнє споживання цією продукції становить 5-7% від її виробництва, все інше експортується.

«Той факт, що ми постійно системно експортуємо цю продукцію, свідчить про те, що її якість досить висока», - заявив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, українські сільгоспвиробники станом на 23 листопада зібрали 60,9 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі 14,7 млн га, або 96% до прогнозу. Загалом зібрано 79,2 млн тонн основних культур з площі 23,5 млн га. В цілому вже завершено збирання таких культур, як пшениця, ячмінь, горох, просо, гречка, соняшник та ріпак. Продовжується збирання кукурудзи, якої вже зібрано 25,2 млн тонн з площі 4,8 млн га (89% до прогнозу) та сої, її зібрали 2,7 млн тонн з площі 1,3 млн га (98%). Також накопано майже 8,3 млн тонн цукрових буряків з площі 196 тис. га (91% до прогнозу).