На Житомирщині урожай зернових зменшився майже на 400 тисяч тонн

На Житомирщині зернових та зернобобових культур зібрали майже на 400 тис. тонн менше, ніж у 2019 році.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОДА.

«За оперативними даними, зернові та зернобобові культури у всіх категоріях господарств області обмолочено на площі 440 тис. га. Намолочено 2010 тис. тонн зерна, що майже на 400 тис. тонн менше проти показника 2019 року. Середня урожайність становить 45,6 ц/га, що на 10,5 ц/га менше, ніж у 2019 році», - зазначили у департаменті.

Зокрема, пшениці намолотили 635,7 тис. тонн, що на 58, тис. тонн менше проти показника 2019 році. Зменшився й на 2 тис. тонн урожай гороху.

Натомість цього року зібрали більше ячменю (на 8 тис. тонн), жита (на 9,7 тис. тонн), овесу (на 20 тис. тонн).

Із зернових культур до збирання залишається ще кукурудза на зерно.

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Зменшення виробництва зернових пояснюють несприятливими погодно-кліматичними умовами.

У департаменті акцентують, що отриманий валовий збір продовольчого зерна дозволяє у повному обсязі забезпечити потребу споживання населення та харчових підприємств області на наступний маркетинговий період, реалізувати його в інші області та на зовнішні ринки, а також засипати запас зернофуражу, насіння ярих зернових культур під урожай 2021 року.