На Житомирщині урожай зернових зменшився майже на 400 тисяч тонн

На Житомирщині урожай зернових зменшився майже на 400 тисяч тонн

Укрінформ
На Житомирщині зернових та зернобобових культур зібрали майже на 400 тис. тонн менше, ніж у 2019 році.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОДА.

«За оперативними даними, зернові та зернобобові культури у всіх категоріях господарств області обмолочено на площі 440 тис. га. Намолочено 2010 тис. тонн зерна, що майже на 400 тис. тонн менше проти показника 2019 року. Середня урожайність становить 45,6 ц/га, що на 10,5 ц/га менше, ніж у 2019 році», - зазначили у департаменті.

Зокрема, пшениці намолотили 635,7 тис. тонн, що на 58, тис. тонн менше проти показника 2019 році. Зменшився й на 2 тис. тонн урожай гороху.

Натомість цього року зібрали більше ячменю (на 8 тис. тонн), жита (на 9,7 тис. тонн), овесу (на 20 тис. тонн).

Із зернових культур до збирання залишається ще кукурудза на зерно.

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Зменшення виробництва зернових пояснюють несприятливими погодно-кліматичними умовами.

У департаменті акцентують, що отриманий валовий збір продовольчого зерна дозволяє у повному обсязі забезпечити потребу споживання населення та харчових підприємств області на наступний маркетинговий період, реалізувати його в інші області та на зовнішні ринки, а також засипати запас зернофуражу, насіння ярих зернових культур під урожай 2021 року.

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