Аграрії України завершили сівбу озимини

Українські сільгоспвиробники завершили проведення осінніх польових робіт: озимими культурами під урожай 2021 року засіяно 8,07 млн га.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Українські сільгоспвиробники вже завершили проведення осінніх польових робіт – збиральної кампанії та сівби озимих культур під урожай 2021 року… Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пшеницею засіяно 6,1 млн га; ячменем – 954,7 тис. га; житом – 125,2 тис. га; ріпаком – 881,1 тис. га.

Читайте також: При посольстві України в Китаї створили Аграрний клуб

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 грудня зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур з площі 24,1 млн га. Зокрема, намолочено 65,4 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 15,3 млн га.