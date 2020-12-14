При посольстві України в Китаї створили Аграрний клуб

При посольстві України в Китайській Народній Республіці створено Аграрний клуб для сприяння розвитку співробітництва між Україною та Китаєм у сфері АПК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Зазначається, що у ході зустрічі посла України в КНР Сергія Камишева та дипломатів посольства з віцепрезидентом Національної зернової асоціації Китаю Жень Чжи, віцепрезидентом Асоціації міжнародного співробітництва у сільськогосподарській сфері Ян І, а також заступником голови Асоціації тваринництва Китаю Хе Сіньтянєм китайській стороні було представлено торговий та інвестиційний потенціал сільськогосподарської сфери України.

"Сторони обговорили можливі напрямки подальшого співробітництва, проблемні питання, а також питання, пов’язані з відкриттям китайського ринку для нових продуктів АПК України... Окрім цього, за підсумками зустрічі та за ініціативи Посла сторони погодились започаткувати Аграрний клуб при Посольстві України в КНР, головною метою якого буде сприяння розвитку співробітництва між Україною та Китаєм у сфері АПК", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у посольстві, було домовлено про проведення регулярних зустрічей у такому форматі.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця та міжнародна логістична компанія DHL Global Forwarding підписали меморандум про розвиток контейнерних залізничних перевезень із Китаю до Європи.

Фото: посольство України в КНР