Вся експортна яєчна продукція з України перевіряється на сальмонеллу — Союз птахівників

Асоціація «Союз птахівників України» заявляє, що українська яєчна продукція, що експортується до країн ЄС, відповідає всім світовим нормам безпечності та якості.

Як передає Укрінформ, таку заяву оприлюднили на сайті Асоціації.

Цю заяву було зроблено у відповідь на новину, що Продовольчо-ветеринарна служба Латвії виявила бактерії сальмонели у партії яєць, закуплених в Україні.

«Асоціація заявляє, що вся українська яєчна продукція, кожна партія без винятку, що експортується до країн ЄС, ретельно перевіряється на відсутність сальмонели та інших патогенів. Крім діючих на підприємствах державних програм контролю, орган, що інспектує, а саме Держпродспоживслужба України, згідно із затвердженим регламентом проводить обов'язковий відбір зразків від кожної партії харчових яєць, що поставляється на експорт в країни Європейського Союзу. Порушень безпеки та якості яєць в партії, що зупинили на латвійському кордоні, зафіксовано не було”, - йдеться у заяві.

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Зазначається, що за заявою Продовольчо-ветеринарної служби Латвії наявність бактерій сальмонели у пробі українських яєць, яка була вилучена на кордоні, підтверджено результатами лабораторного аналізу. Однак, виявлений латвійською лабораторією серотип сальмонели є вкрай рідкісним і нетиповим для яєчної продукції. Крім того, даний серотип не позначений як шкідливий для людини і не є обов'язковим до контролю у країнах ЄС.

Також наголошується, що в Україні діють більш жорсткі правила контролю, профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці порівняно з більшістю країн ЄС. Кожна посадка птиці, продукція з періодичністю у 10 днів (а для країн ЄС — кожна сформована партія) контролюється на п'ять серотипів сальмонели, в той час як в Європі перевіряється всього на два. І у разі виявлення інших серотипів в ЄС, контролюючі органи лише повідомляють про це, але не обмежують торгівлю.

Як повідомляв Укрінформ, у Латвії протягом шести місяців посилено контролюватимуть яйця і яєчну продукцію з України, для чого урядом виділено кошти на непередбачені витрати у розмірі 125 тис. євро. Рішення було прийнято після того, як у курячих яйцях, вироблених в Україні, в результаті аналізів, зроблених у Латвії, виявили сальмонелу.