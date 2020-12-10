У Латвії знайшли сальмонелу в українських курячих яйцях

У курячих яйцях, вироблених в Україні, в результаті аналізів, зроблених у Латвії, знову виявлено ​​сальмонелу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на продовольчо-ветеринарну служби (PVD) Латвії.

«Згідно з результатами лабораторних досліджень, сальмонелу було виявлено у одному зразку свіжих курячих яєць ... Зразок було узято у ході посилених прикордонних перевірок яєчних продуктів українського походження», - йдеться в повідомленні.

Вантаж везли з України в Литву, тому про сальмонелу було проінформовано литовські відповідальні служби.

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У цьому році в рамках посиленого контролю було перевірено 609 зразків яєць і яєчних продуктів українського походження. 198 з них перевірялися на сальмонелу, 311 - на сліди лікарських речовин. У двох зразках було виявлено сальмонелу.

Відомство уточнює, що типи продуктів, в яких раніше було виявлено зараження, як і раніше піддаватимуться посиленому прикордонному контролю.