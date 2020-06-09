Органи ветконтролю Латвії півроку посилено перевірятимуть яєчні продукти з України

У Латвії протягом шести місяців посилено контролюватимуть яйця і яєчну продукцію з України, для чого урядом виділено кошти на непередбачені витрати у розмірі 125 тисяч євро.

Про це повідомляється на сайті Міністерства землеробства балтійської країни.

«Беручи до уваги виявлені випадки забруднення яєчних продуктів, протягом наступних шести місяців PVD (продовольчо-ветеринарна служба - ред.) необхідно посилити контроль на всі імпортовані яйця і яєчні продукти, що мають походження з України», - йдеться в повідомленні.

Це пояснюється необхідністю забезпечити захист здоров'я споживачів у зв'язку зі збільшенням імпорту яєць і яєчних продуктів з України, забруднених сальмонелою.

У вівторок, 9 червня, уряд Латвії заслухав відповідний інформаційний звіт Міністерства сільського господарства. Кошти виділені з програми державного бюджету «Резервні фонди».

У латвійській Системі швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF) протягом 2019 року Управління з контролю за продуктами і ветеринарією (FVS) зареєструвало чотири випадки виявлення сальмонели в яйцях і яєчних продуктах, що надійшли з України, з перевищенням норм безпеки ЄС.

У 2020 році на додаткові заходи контролю буде потрібно 125 тис. євро, з яких 105 тис. євро знадобляться для фінансування Інституту BIOR (дослідний центр державного значення, що працює в сфері здоров'я суспільства і навколишнього середовища, харчової, рибницької і ветеринарно-медичної галузях), а ще 20 тис. євро - PVD, свідчить затверджений урядом протокол.