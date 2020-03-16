Серед продуктів тваринництва подешевшали яйця, сало та курятина

Серед продуктів тваринного походження з лютого 2019 року по лютий 2020 року подешевшали яйця, сало та куряче філе.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У лютому 2020 року десяток яєць в середньому по Україні коштував 17,07 грн (на 28,6% менше, ніж у лютому 2019 року), сало продавалося по 76,35 грн за кг (на 0,7% менше), куряче філе – по 94,83 грн за кг (на 9,1% менше), курятина у тушках – по 55,09 грн за кг (на 5,3% менше).

Решта продуктів тваринного походження протягом вказаного періоду подорожчала.

Яловичина з лютого 2019 року по лютий 2020 року подорожчала на 6,5% (до 136,69 грн за кг), свинина — на 2,5% (до 115,75 грн за кг), ковбаса варена першого ґатунку – на 6,1% (до 99,94 грн за кг), морожена риба – на 3,5% (до 78,20 грн за кг).

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% із лютого 2019 року по лютий 2020 року піднялось у ціні на 3,6% (до 24,99 грн за кг); сири м’які жирні – на 7,6% (до 107,26 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 5,6% (до 61,16 грн за кг); вершкове масло – на 6,5% (до 42,70 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року знизилися на 0,3%, з початку року – на 0,1%, проти лютого 2019 року вони збільшилися на 2,4%.