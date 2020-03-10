У лютому споживчі ціни в Україні зменшилися на 0,3%

У лютому 2020 року споживчі ціни в Україні зменшилися на 0,3% у порівнянні із попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

“Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року знизилися на 0,3%, з початку року – на 0,1%. Базова інфляція в лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року становила -0,1%, а з початку року склала -0,3%”, - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у лютому 2020 року проти січня 2020 року зменшилися на 0,3%, проти лютого 2019 року збільшилися на 2,4%. Загалом за січень-лютий 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,8% у порівнянні із січнем-лютим 2019 року.

Серед споживчих товарів та послуг у лютому 2020 року у порівнянні із лютим 2019 року найбільше подорожчали водопостачання (на 25,8%), каналізація (на 21,6%) та освіта (на 13,3%).

Максимально подешевшали із лютого 2019 року по лютий 2020 року природний газ (на 31,3%), яйця (на 27,7%) та овочі (на 14,3%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, у лютому 2019 року споживчі ціни збільшилися на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, з початку 2019 року – на 1,5%. Базова інфляція у лютому 2019 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку 2019 року – 0,5%.

Фото: konkurent.in.ua