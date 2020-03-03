Нацбанк назвав галузі економіки, які пішли "в мінус" у січні

У січні Ііндекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився на 3,4% в річному вимірі, а від’ємний внесок серед базових галузей мали промисловість, сільське господарство і транспорт.

Про це йдеться в Макроекономічному і монетарному огляді НБУ за лютий.

"У січні 2020 року економічна активність залишалася слабкою – у річному вимірі ІВБГ знизився на 3.4% р/р. Від’ємний внесок серед базових галузей мали промисловість, сільське господарство і транспорт. Зберігалося падіння обсягів виробництва у металургії в річному вимірі, незважаючи на незначне поліпшення зовнішньої цінової кон’юнктури", - йдеться в документі.

Через теплу погоду суттєво знизилися видобуток вугілля та виробництво в енергетичному секторі.

Скорочення портфеля замовлень на машинобудівну продукцію, зокрема вагонів та локомотивів, а також машин та устатковання для інших видів діяльності, негативно впливало на машинобудування.

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Натомість стримували падіння промисловості зростання хімічної та харчової галузей.

Обсяги вантажних перевезень зменшилися передусім через скорочення обсягів транзиту газу територією України, оскільки навіть очікувано нижчі законтрактовані обсяги не були використані через низький попит на газ в Європі на тлі теплої погоди.

Падіння в сільському господарстві (з січня до травня відображає лише показники тваринництва) зумовлене зниженням вирощування (у живій масі) тварин та виробництва молока, що лише частково було компенсовано зростанням виробництва яєць.

Натомість погодні умови були сприятливими для будівництва.

Зростання роздрібного товарообороту прискорилося, й надалі підтримуване стійким зростанням доходів населення (середня заробітна плата збільшилася на 16,3% р/р та 12,5% р/р у номінальному та реальному вимірах відповідно) та високими споживчими настроями домогосподарств.