Продукти, тарифи і транспорт: Держстат порахував, як зросли ціни у січні

Споживчі ціни в Україні в січні 2020 року зросли на 0,2% порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Інфляція на споживчому ринку в січні 2020 р. порівняно із груднем 2019 р. становила 0,2%, із січнем 2019 р. – 3,2%", - йдеться у повідомленні.

За даними Держстату, на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 6,6%) подорожчали овочі. На 1,4–0,3% зросли ціни на кисломолочну продукцію, яловичину, продукти переробки зернових, молоко, сири, безалкогольні напої, хліб. Водночас на 1,5–0,3% подешевшали яйця, цукор, свинина, рис, риба та продукти з риби, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Взуття подешевшало на 5,7%, одяг – на 5,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,7% відбулося переважно за рахунок підвищення цін на природний газ на 10,7%. Водночас на 2,9% знизилися тарифи на опалення.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 4,0% і проїзду залізничному транспорті на 1,5%. Водночас на 1,4% подорожчав проїзд в автотранспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,8%, що пов’язано із подорожчанням поштових послуг на 12,5%.

У відомстві додали, що базова інфляція в січні 2020 року порівняно із груднем 2019 року становила -0,2%, із січнем 2019 року – 3,3%.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року знизилися на 0,2%, за рік у цілому зросли на 4,1%.