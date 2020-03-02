Держстат уточнив дані щодо промвиробництва за 2019 рік

У зв’язку з тим, що базисним для розрахунку статистичної інформації відтепер вважатиметься 2016 рік замість 2010 року, було уточнено дані про зростання промислового виробництва за 2019 рік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«Відповідно до міжнародних стандартів у першому кварталі поточного року уточнено дані за попередній 2019 рік щодо промислового виробництва… Одночасно з цим індекси промислової продукції за 2019 рік були переглянуті у зв'язку із запровадженням нового базисного року (2016=100%, попередній базисний був 2010)», - йдеться у повідомленні.

Так, за оновленими даними Держстату, зменшення виробництва промислової продукції за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком становить 0,5% (проти 1,8% згідно з попередніми даними), у тому числі у переробній промисловості за оновленими даними відбулося зростання виробництва на 0,9% (попередні дані свідчили про падіння на 2%), у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – падіння на 1,6% (за попередніми даними, показники не змінилися у порівнянні із 2018 роком).

Зазначається, що причиною корегування даних, зокрема було те, що із 2010 до 2016 року відбулись зміни як у ваговій структурі промислової продукції, так і у динаміці її виробництва. Так, найбільший вплив на показники промисловості протягом 2019 року мали зміни у 2016 році у порівнянні з 2010 роком частки окремих видів діяльності у валовій доданій вартості, зокрема: у добуванні сирої нафти та природного газу (з 4,6% до 13,1%), у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (з 16,2% до 18,5%), у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (з 10,8% до 12,8%), у добуванні кам'яного та бурого вугілля (з 8,3% до 3,1%), у добуванні металевих руд (з 12,3% до 9,1%), у виробництві коксу та коксопродуктів (з 2,5% до 0,8%), у машинобудуванні (з 14,1% до 9,0%).

Як повідомляв Укрінформ, починаючи з даних за січень 2020 року Держстат почав здійснювати розрахунки індексів, виходячи з базисного 2016 року.

Крім того, відомство повідомило, що 2016 рік став новим еталонним/базисним роком і для здійснення ретроспективних розрахунків ВВП та його складових (річні дані з 2000 року, квартальні з 2010 року), показників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг.

Також 23 січня 2020 року агентство повідомляло, що, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком. Зокрема, у переробній промисловості за минулий рік виробництво скоротилося на 2,0% у порівнянні з 2018 роком, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів воно залишилось на рівні позаминулого року. За 2019 рік в Україні було видобуто 25,5 млн тонн кам’яного вугілля (на 2,3% менше, ніж за 2018 рік), 1,71 млн тонн сирої нафти (на 5,9% більше), 725 тис. тонн газового конденсату (на 9,0% більше), 20,3 млрд кубометрів природного газу (на 1,0% менше), 160 млн тонн залізних руд (на 0,6% менше). Також за минулий рік було вироблено майже 1,75 млн кубометрів цегли керамічної (на 4,6% менше, ніж за 2018 рік), 8,89 млн тонн цементу (на 0,4% менше), 20,05 млн тонн чавуну (на 2,3% менше), 9,46 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,0% більше).

Електроенергії за 2019 рік було вироблено на 4,9% менше, ніж за 2018 рік, — 151,3 млрд кВт-годин.