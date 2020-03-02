Держстат уточнив дані щодо промвиробництва за 2019 рік
Про це повідомляє Державна служба статистики.
«Відповідно до міжнародних стандартів у першому кварталі поточного року уточнено дані за попередній 2019 рік щодо промислового виробництва… Одночасно з цим індекси промислової продукції за 2019 рік були переглянуті у зв'язку із запровадженням нового базисного року (2016=100%, попередній базисний був 2010)», - йдеться у повідомленні.
Так, за оновленими даними Держстату, зменшення виробництва промислової продукції за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком становить 0,5% (проти 1,8% згідно з попередніми даними), у тому числі у переробній промисловості за оновленими даними відбулося зростання виробництва на 0,9% (попередні дані свідчили про падіння на 2%), у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – падіння на 1,6% (за попередніми даними, показники не змінилися у порівнянні із 2018 роком).
Зазначається, що причиною корегування даних, зокрема було те, що із 2010 до 2016 року відбулись зміни як у ваговій структурі промислової продукції, так і у динаміці її виробництва. Так, найбільший вплив на показники промисловості протягом 2019 року мали зміни у 2016 році у порівнянні з 2010 роком частки окремих видів діяльності у валовій доданій вартості, зокрема: у добуванні сирої нафти та природного газу (з 4,6% до 13,1%), у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (з 16,2% до 18,5%), у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (з 10,8% до 12,8%), у добуванні кам'яного та бурого вугілля (з 8,3% до 3,1%), у добуванні металевих руд (з 12,3% до 9,1%), у виробництві коксу та коксопродуктів (з 2,5% до 0,8%), у машинобудуванні (з 14,1% до 9,0%).
Як повідомляв Укрінформ, починаючи з даних за січень 2020 року Держстат почав здійснювати розрахунки індексів, виходячи з базисного 2016 року.
Крім того, відомство повідомило, що 2016 рік став новим еталонним/базисним роком і для здійснення ретроспективних розрахунків ВВП та його складових (річні дані з 2000 року, квартальні з 2010 року), показників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг.
Також 23 січня 2020 року агентство повідомляло, що, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком. Зокрема, у переробній промисловості за минулий рік виробництво скоротилося на 2,0% у порівнянні з 2018 роком, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів воно залишилось на рівні позаминулого року. За 2019 рік в Україні було видобуто 25,5 млн тонн кам’яного вугілля (на 2,3% менше, ніж за 2018 рік), 1,71 млн тонн сирої нафти (на 5,9% більше), 725 тис. тонн газового конденсату (на 9,0% більше), 20,3 млрд кубометрів природного газу (на 1,0% менше), 160 млн тонн залізних руд (на 0,6% менше). Також за минулий рік було вироблено майже 1,75 млн кубометрів цегли керамічної (на 4,6% менше, ніж за 2018 рік), 8,89 млн тонн цементу (на 0,4% менше), 20,05 млн тонн чавуну (на 2,3% менше), 9,46 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,0% більше).
Електроенергії за 2019 рік було вироблено на 4,9% менше, ніж за 2018 рік, — 151,3 млрд кВт-годин.