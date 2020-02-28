Капітальні інвестиції в агросектор торік зменшилися на 2,2% – експерти

Обсяги капітальних інвестицій у сільське господарство України за 2019 рік зменшилися на 2,2%.

Про це повідомляється на сайті Інституту аграрної економіки (ІАЕ).

“В агропромисловій сфері економіки України нині відбуваються переважно негативні інвестиційні процеси, що загрожує їх поширенню на всю економіку України. Якщо починаючи з 2016 року загальні обсяги капітальних інвестицій в агропродовольчі сектори економіки України збільшувалися, то, за даними Держстату, у 2019 році вони зменшилися на 2,2%”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, капітальні інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство за 2019 рік становили 55,25 млрд грн (у фактичних цінах), тобто 83,8 % від обсягу відповідного показника минулого року. Ще більш значними були у 2019 році темпи спаду капітальних інвестицій у лісовому (-64,1 %) та рибному (-25,8 %) господарствах.

Втім, капітальні інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за минулий рік зросли на 37,7 % порівняно з попереднім роком, до 23,09 млрд грн.

При цьому, незважаючи на значний спад у 2019 році, сільське господарство зберегло інвестиційну пріоритетність порівняно з харчовою промисловістю: на 1 грн капітальних інвестицій у харчову промисловість припадало 1,72 грн вкладень у сільське господарство. Хоча у динаміці ця пріоритетність, починаючи з 2017 року, послаблюється.

На думку науковців ІАЕ, спад інвестицій в агросектор суттєво позначився на уповільненні темпів приросту сільгоспвиробництва, яке у 2019 році порівняно з попереднім роком збільшилося лише на 1,1%, переважно завдяки хорошому врожаю.

У свою чергу зростання інвестицій у виробництво харчових продуктів у 2019 році зумовило порівняно вищі (на 3,8%), ніж у сільському господарстві, темпи приросту обсягів виробництва у цій галузі. Непогані темпи приросту продукції мали місце в інвестиційно привабливих виробництвах олії та тваринних жирів (15,9 %), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (13,7 %), безалкогольних напоїв, мінеральних та інших вод (7,9 %), а також м’яса та м’ясних продуктів (6,0 %).

Однак, незважаючи на деякі позитивні явища в окремих сегментах аграрної економіки України у 2019 році дія негативних чинників інвестиційної діяльності переважала. Найбільш вагомими причинами інвестиційного спаду в аграрних секторах економіки, вважають в ІАЕ, були несприятлива для сільгоспвиробників аграрна політика, скорочення бюджетної підтримки аграріїв, звуження можливостей залучення інвестицій і неприйнятні для потенційних вкладників капіталу ризики інвестування.

Крім того, стверджують в інституті, дехто з потенційних інвесторів в очікуванні прийняття закону про обіг земель сільгосппризначення відклав реалізацію своїх проєктів з метою подальшого спрямування грошових коштів для купівлі земельних ділянок. Значну частину доходів агровиробники втратили також внаслідок погіршення цінової ситуації на світових ринках сільськогосподарської сировини і продовольства.

Діяльність інвесторів у сільському господарстві, переконані фахівці ІАЕ, також певною мірою стримували перезавантаження влади і зниження зацікавленості банківського сектору в кредитуванні реальних проєктів виробників. Високі ставки банківських кредитів, низький рівень довіри до більшості українських агрокомпаній на іноземних фондових ринках, нерозвиненість національного фондового ринку, лізингу і практична відсутність іноземних інвесторів також зумовлювали стагнацію процесів залучення інвестицій у сільське господарство.