Капітальні інвестиції в агросектор торік зменшилися на 2,2% – експерти
Про це повідомляється на сайті Інституту аграрної економіки (ІАЕ).
“В агропромисловій сфері економіки України нині відбуваються переважно негативні інвестиційні процеси, що загрожує їх поширенню на всю економіку України. Якщо починаючи з 2016 року загальні обсяги капітальних інвестицій в агропродовольчі сектори економіки України збільшувалися, то, за даними Держстату, у 2019 році вони зменшилися на 2,2%”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, капітальні інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство за 2019 рік становили 55,25 млрд грн (у фактичних цінах), тобто 83,8 % від обсягу відповідного показника минулого року. Ще більш значними були у 2019 році темпи спаду капітальних інвестицій у лісовому (-64,1 %) та рибному (-25,8 %) господарствах.
Втім, капітальні інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за минулий рік зросли на 37,7 % порівняно з попереднім роком, до 23,09 млрд грн.
При цьому, незважаючи на значний спад у 2019 році, сільське господарство зберегло інвестиційну пріоритетність порівняно з харчовою промисловістю: на 1 грн капітальних інвестицій у харчову промисловість припадало 1,72 грн вкладень у сільське господарство. Хоча у динаміці ця пріоритетність, починаючи з 2017 року, послаблюється.
На думку науковців ІАЕ, спад інвестицій в агросектор суттєво позначився на уповільненні темпів приросту сільгоспвиробництва, яке у 2019 році порівняно з попереднім роком збільшилося лише на 1,1%, переважно завдяки хорошому врожаю.
У свою чергу зростання інвестицій у виробництво харчових продуктів у 2019 році зумовило порівняно вищі (на 3,8%), ніж у сільському господарстві, темпи приросту обсягів виробництва у цій галузі. Непогані темпи приросту продукції мали місце в інвестиційно привабливих виробництвах олії та тваринних жирів (15,9 %), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (13,7 %), безалкогольних напоїв, мінеральних та інших вод (7,9 %), а також м’яса та м’ясних продуктів (6,0 %).
Однак, незважаючи на деякі позитивні явища в окремих сегментах аграрної економіки України у 2019 році дія негативних чинників інвестиційної діяльності переважала. Найбільш вагомими причинами інвестиційного спаду в аграрних секторах економіки, вважають в ІАЕ, були несприятлива для сільгоспвиробників аграрна політика, скорочення бюджетної підтримки аграріїв, звуження можливостей залучення інвестицій і неприйнятні для потенційних вкладників капіталу ризики інвестування.
Крім того, стверджують в інституті, дехто з потенційних інвесторів в очікуванні прийняття закону про обіг земель сільгосппризначення відклав реалізацію своїх проєктів з метою подальшого спрямування грошових коштів для купівлі земельних ділянок. Значну частину доходів агровиробники втратили також внаслідок погіршення цінової ситуації на світових ринках сільськогосподарської сировини і продовольства.
Діяльність інвесторів у сільському господарстві, переконані фахівці ІАЕ, також певною мірою стримували перезавантаження влади і зниження зацікавленості банківського сектору в кредитуванні реальних проєктів виробників. Високі ставки банківських кредитів, низький рівень довіри до більшості українських агрокомпаній на іноземних фондових ринках, нерозвиненість національного фондового ринку, лізингу і практична відсутність іноземних інвесторів також зумовлювали стагнацію процесів залучення інвестицій у сільське господарство.