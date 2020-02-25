Капітальні інвестиції в економіку України за рік збільшилися на 11%

За 2019 рік в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11% більше, ніж за 2018 рік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Капітальні інвестиції в економіку України за минулий рік становили 584,45 млрд грн (на 11,0% більше, ніж за 2018 рік), з яких у промисловість було залучено 231,85 млрд грн (на 29,0% більше); у будівництво — 59,68 млрд грн (на 15,0% більше); у сільське , лісове та рибне господарство — 55,25 млрд грн (на 16,2% менше); у оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 43,51 млрд грн (на 8,6% менше); у транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 41,37 млрд грн (на 7,9% менше); у галузі інформація та телекомунікації – 20,90 млрд грн (на 27,0% менше); фінансової та страхової діяльності – 10,89 млрд грн (на 1,2% більше); у операції з нерухомим майном – 24,08 млрд грн (на 13,3% більше); у професійну, наукову та технічну діяльність – 11,52 млрд грн (на 27,5% більше).

Інвестиції у машини обладнання та інвентар становили 34,0% від загальної суми капітальних інвестицій в економіку України за 2019 рік, у інженерні споруди — 22,6%, у нежитлові будівлі — 15,4%, у транспортні засоби 10,8%, у житлові будівлі — 9,5%, у програмне забезпечення та бази даних — 1,7%, у права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії — 1,3%, у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва — 0,7%, у землю — 0,3%, у інші матеріальні та нематеріальні активи — 3,7%.

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Близько двох третин капітальних інвестицій (68,1%), які були залучені у 2019 році, становили власні кошти підприємств та організацій, 9,6% — кошти місцевих бюджетів, 7,0% — кредити банків та інші позики, 5,6% — кошти населення на будівництво житла, 5,0% — кошти державного бюджету, 0,6% — кошти іноземних інвесторів, 4,1% — інші джерела фінансування.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2018 році в економіку України було залучено 526,34 млрд грн капітальних інвестицій, що на 27,5% більше, ніж у 2017 році.