Франція інвестує в Луганщину понад 100 мільйонів євро

Франція інвестує в Луганщину, у тому числі і в будівництво залізничного сполучення, понад 100 мільйонів євро.

Про це домовились голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай і Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час зустрічі у Києві, повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«Наразі відповідні домовленості вже досягнуті. Сторони розглянули це та інші питання сьогодні, 19 лютого, в Києві. Зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні мала гарні результати для нашої області. Ми вирішили декілька питань, фінансування яких візьмуть на себе наші французькі партнери. Орієнтовна сума інвестицій складатиме понад 100 мільйонів євро», – наголосив Гайдай.

Він повідомив, що кошти спрямують на будівництво залізничного сполучення, яке приєднає гілку «Лантратівка – Кіндрашівська-Нова» до всеукраїнської мережі. Адже сьогодні на Луганщині дев’ять від’єднаних від державної залізничної мережі районів.

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Крім того, на зустрічі домовились щодо електрифікації залізничного сполучення області та реалізації проєкту очистки системи водопостачання.

«Діалог із головою Луганської обласної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм щодо пріоритетів економічного розвитку регіону видався дуже конструктивним», – резюмував Етьєн де Понсен.

Фото: loga.gov.ua