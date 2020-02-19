На Донеччині цьогоріч планують відновити 1000 пошкоджених будинків

У Донецькій області на 2020 рік облдержадміністрація має за мету відновити не менше 1000 зруйнованих та пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації житлових будинків.

Про це 19 лютого заявив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін у ході робочої наради з питань відновлення житлових будинків, які пошкоджені внаслідок бойових дій, повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«На 2020 рік облдержадміністрація має за мету відновити не менш ніж 1000 житлових будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Для цього створено матеріальні резерви місцевого та регіонального рівнів», - сказав Філашкін.

Він пояснив, що для виконання відновлювальних робіт досягнуто домовленості щодо відкомандирування особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і залишається тільки постійно та наполегливо працювати.

Філашкін також нагадав, що на 2020 рік між облдержадміністрацією та ГУ ДСНС України підписаний Меморандум про співпрацю, яким, зокрема, обумовлено співпрацю щодо здійснення соціально-економічних перетворень у Донецькій області, підвищення громадянських цінностей, розбудови ефективної системи цивільного захисту в регіоні. Інтересам кожної зі сторін відповідає спільна і узгоджена реалізація заходів з розбудови цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах Донеччини.

Фото: dn.gov.ua