На Донеччині до кінця року побудують п'ять нових стадіонів

На Донеччині до кінця 2020 року в рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво» побудують 5 нових стадіонів.

Про це 18 лютого повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької ОДА.

«На Донеччині до кінця 2020 року мають з’явитися 5 нових стадіонів, два з яких – у Краматорську», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що спортивно-оздоровчий комплекс по вулиці Парковій біля дитячо-юнацької спортивної школи № 2 у Краматорську, згідно проєкту, матиме футбольне поле зі штучним покриттям розмірами 105x68 м, бігові доріжки, спортивні майданчики, трибуну для глядачів, а також освітлення. Об’єкт зводитиметься за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з міського бюджету.

У парку культури та відпочинку «Сад Бернадського» у Краматорську на завершальному етапі знаходиться облаштування критого футбольного поля зі штучним покриттям розмірами 60х40 м із освітленням та цифровим табло. Загальна вартість робіт склала 18722,3 тис. грн, проєкт реалізовано коштом державного бюджету (програма Мінрегіону) і місцевого бюджету (субвенція на соціально-економічний розвиток).

В ОДА підкреслили, що нові спортивні споруди дозволять розширити можливості для населення щодо занять фізичною культурою та спортом і проводити заняття цілорічно.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почнеться 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено більше 85 млрд гривень.

Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.