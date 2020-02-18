Будівельна галузь України зростає, але стрімко втрачає працівників - експерт

Будівельна галузь України тримає темпи зростання, але стрімко втрачає працівників.

Про це розповів президент Будівельної палати України Петро Шилюк на загальних зборах у вівторок 18 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, вже сьогодні галузь відчуває дефіцит робочих рук.

"Спеціалісти вищої, середньої ланки, робітники, підготовані за кошти нашої країни, їдуть працювати за кордон. Думаю, було би правильно, якби роботодавці давали заявки на підготовку спеціалістів і зобов’язували їх відпрацьовувати на своїх підприємствах хоча б 1-2 роки. А також гарантували працівникам соцпакет і право робити заявку на придбання житла в кредит або з поступовою виплатою протягом 10 років. Так ми "прив’яжемо" фахівця хоча б на ті 10 років", - заявив Шилюк.

За його даними, середня зарплата в будівельній галузі минулого року становила 9500 грн. "Сьогодні в будівельній галузі платять вже і 18, і 20 тисяч. Гадаю, якщо середня зарплата сягне 20 000 грн, потік робітників в Польщу зменшиться. Паралельно треба проводити політику соцзабезпечення, молодіжного кредитування, хоч це й спрацює через багато років", - наголосив Шилюк.

Водночас галузі, за його словами, вдається нарощувати обсяги виробництва.

"У 2015 році порівняно з 2014-м зростання темпів будівництва становило 4%. У 2019-му порівняно з 2018-м - 21%", - розповів Шилюк під час доповіді.

Однак, за його словами, частка будівельної галузі в структурі ВВП України все ще надто низька. "У 2018 році вона становила 2,7%, у минулому - 2,8%. Тоді як у Туреччині (цей показник - ред.) - 9,7%, у Словаччині - 7,9%, Польщі - 7,7%, Білорусі - 6,3%", - навів дані Шилюк.

Засідання Будівельної палати України в Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Серед основних досягнень за останні три роки очільник Будівельної палати виділив реконструкцію ряду морських та річкових портів, будівництво понад 6000 км доріг та спорудження нового міжнародного пасажирського терміналу в аеропорту Запоріжжя. З березня, за планом Кабміну, починається новий етап розвитку будівельної галузі, нагадав він.

"Зведення 100 садочків, 100 шкіл, 100 стадіонів, 25 центрів надання екстреної допомоги планується протягом наступних 5 років. А також ремонт 24 000 км доріг національного значення, модернізація 15 аеропортів та 5 портів, на що хочуть залучити 50 млрд грн інвестицій", - розповів президент Будівельної палати.