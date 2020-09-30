Україна планує розпочати експорт курятини до Мексики

Фахівці Держспоживслужби обговорили з представниками компетентного органу Мексиканських Сполучених Штатів питання посилення співпраці між країнами.

Про це повідомляє "ПроАгро Груп" з посиланням на інформацію ДПССУ.

Зокрема, сторони обговорили питання щодо акредитації України для відкриття ринку Мексики для української курятини. Також було розглянуто можливості акредитації підприємств потенційних експортерів в умовах пандемії. Також було обговорено питання щодо узгодження вимог експорту рептилій та дикої птиці до Мексики.

"Таке посилення співпраці між компетентними органами і бізнес спільнотами прискорить процеси інтенсифікації торгівлі між Україною та Мексикою", - зазначила т. в. о. голови Держспоживслужби Ольга Шевченко.