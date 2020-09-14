В Україні дешевшають свинина, курятина та яйця — Держстат

Із серпня 2019 року по серпень 2020 року в Україні свинина подешевшала на 1,7%, куряче філе – на 20,3%, курятина у тушках – на 16,1%, яйця – на 15,6%; інші товари тваринного походження подорожчали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У серпні 2020 року сало в середньому по Україні продавалося по 73,27 грн за кг (на 0,7% дорожче, ніж у серпні 2019 року); яловичина – по 142,59 грн за кг (на 9,5% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 99,49 грн за кг (на 2,1% дорожче); морожена риба – по 80,10 грн за кг (на 1,4% дорожче).

При цьому, із серпня 2019 року по серпень 2020 року подешевшали: свинина – на 1,7%, до 119,51 грн за кг; куряче філе – на 20,3%, до 87,39 грн за кг; курятина у тушках – на 16,1%, до 52,18 грн за кг; яйця – на 15,6%, 16,79 грн за десяток.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% за вказаний період зросло у ціні на 1,6% (до 24,83 грн за кг); сири м’які жирні – на 6,7% (до 106,31 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 6,1% (до 61,83 грн за кг); вершкове масло – на 6,3% (до 43,43 грн за 200 г).

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у серпні 2020 року проти липня 2020 року зменшилися на 0,2%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,2%, проти серпня 2019 року – на 2,5%. Загалом за січень-серпень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.