Гречка за рік подорожчала більш як удвічі

Із серпня 2019 року по серпень 2020 року гречана крупа подорожчала у 2,2 раза, до 36,92 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Із серпня 2019 року гречана крупа подорожчала у 2,2 раза і у серпні 2020 року в середньому по країні продавалася по 36,92 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 3,6% (до 23,69 грн за кг) ; манна крупа — на 2,4% (до 14,34 грн за кг).

Також подорожчали хлібобулочні та макаронні вироби. Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у серпні 2020 року в середньому по країні становила 24,98 грн за 1 кг (на 4,5% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 20,16 грн за 1 кг (на 5,3% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 20,96 грн за 1 кг (на 2,8% більше); батона — 13,97 грн за 0,5 кг (на 2,4% більше). Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 4,8%, і у серпні 2020 року середня ціна на них становила 19,11 грн за кг.

Інші крупи і борошно порівняно із серпнем 2019 року подешевшали: пшоно – на 44,3% (до 19,61 грн за кг у серпні 2020 року); ячна крупа — на 6,3% (до 11,32 грн за кг). Борошно пшеничне із серпня 2019 року подешевшало на 1,4% і у серпні 2020 року в середньому по Україні продавалося по 11,57 грн за кг.

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у серпні 2020 року проти липня 2020 року зменшилися на 0,2%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,2%, проти серпня 2019 року – на 2,5%. Загалом за січень-серпень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.