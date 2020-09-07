Страхові компанії зможуть страхувати ризики аграріїв з травня наступного року

Майбутні форс-мажори, подібні до того, який трапився цього року з неврожаєм через посуху,надалі має покривати агрострахування.

Про це в інтерв’ю Аgroportal.com заявив заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький , передає "ПроАгро Груп".

"Для старту програми ми маємо 15 страхових компаній. Вони пропонують свої продукти, а фермер обирає найкращі на його думку, оплачує та отримує до 50% компенсації вартості від держави. Якщо трапляється форс-мажор - компенсацію проводить страхова компанія", - пояснив Висоцький

За його словами, у вересні у Раду буде внесений відповідний законопроєкт.

"Якщо у листопаді його приймуть, то в травні наступного року страхові компанії будуть пропонувати страхові продукти. Ми плануємо зразу прописувати компенсацію з січня. До пів року займе період впровадження і запуску програми підтримки страхування", - зазначив заступник міністра.