Втрати через посуху: в Одесі просять розробити механізм кредитування аграріїв

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций звернувся до Міністерства фінансів з пропозицією - розробити механізм кредитування аграріїв, особливо фермерів південних районів, що зазнали цьогоріч значних збитків через посуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

"За результатами робочих поїздок керівника ОДА Максима Куцого у сільські райони з метою обговорення проблемних питань взаємодії сільгоспвиробників з банківськими установами та пошуку спільних шляхів їх вирішення в облдержадміністрації відбулася робоча нарада. Відповідно до протоколів районних комісій з надзвичайних ситуацій, через посуху загинули посіви на площі майже 500 тис.гектарів у 1311 господарствах 24 районів області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова ОДА звернувся до міністра фінансів Сергія Марченка з проханням "розглянути можливість розробки механізму кредитування сільськогосподарських підприємств, які найбільше зазнали втрат, під гарантії держави або спеціального кредитного пакета, в тому числі шляхом внесення змін до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

В ОДА констатували, що під загрозою опинилися "можливості господарств розрахуватися із власниками землі за оренду паїв". Це може спричинити "соціальне напруження серед населення, ускладнення економічної ситуації в регіоні, основу якого становить сільське господарство", оскільки банківські установи не надають нових кредитів місцевим сільгоспвиробникам за відсутності позитивних фінансових результатів їх діяльності.

У зверненні до Мінфіну зазначено, що нині діє державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», в рамках якої можливе кредитування сільгоспвиробників. "Однак для отримання кредиту необхідно надати фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) за останні 4 звітні періоди (якщо звітність подається щокварталу) або за останні два звітні роки (якщо звітність подається 1 раз на рік). А при нульовій або від’ємній фінансовій звітності кредити не видаються".

Надання кредитів аграріям, що зазнали збитків через посуху, дозволить їм протриматися в умовах кризи і закласти фундамент для наступної посівної компанії, резюмував керівник Одеської ОДА.

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Як повідомлялося, цьогоріч агропідприємства та фермери Одещини втратили через посуху, яку ДСНС визнав надзвичайною ситуацією природного характеру, практично половину посівів озимих зернових культур, збитки сягають 6,5 млрд грн. За даними ОДА, найбільше постраждали сільгоспвиробники Тарутинського, Ренійського, Арцизького, Татарбунарського та Лиманського районів.