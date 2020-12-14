Уруський каже, що в Мінстратегпромі вже є 60 співробітників

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке було створене у липні 2020 року, вже має в штаті 60 співробітників і планує до кінці року довести їх кількість до 100 осіб.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час прес-конференція на тему “Стратегія спільних дій в сфері реформування оборонно-промислового комплексу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство функціонує. І станом на сьогодні у нас уже понад 60 співробітників. До кінця року я думаю, що до 100 осіб буде доведена кількість працівників міністерства", - зазначив Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолив Олег Уруський.

7 вересня Кабмін затвердив Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Напередодні ухвалення положення, Олег Уруський в інтерв`ю Укрінформу повідомляв, що тривають організаційні процеси щодо відповідного нормативно-правого врегулювання роботи міністерства, відбувається формування штатів.

16 вересня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрямована на забезпечення роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Читайте також: На приватизацію виставлять 17 підприємств Укроборонпрому

На початку жовтня 2020 року StateWatch – неурядова організація, створена у січні 2018 року та покликана утвердити принципи Good Governance в роботі органів влади., повідомила, що Комітет з питань економічного розвитку ВРУ підготував пропозиції Кабінету Міністрів України профінансувати нові бюджетні програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 2021 році на суму понад 5 млрд гривень. Загалом депутати пропонують довірити новому відомству більше 8 млрд грн.