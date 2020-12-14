Уряд направив шість мільярдів до Фонду боротьби з COVID-19

Кабінет Міністрів спрямував 6 млрд грн до Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії бюджетних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 14 грудня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень.

Зокрема, з метою запобігання поширенню та подоланню негативних наслідків на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

На пропозицію 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік, інформують у Мінфіні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті.

З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з Фонду за загальним фондом державного бюджету становив 66 млрд гривень, касові видатки 45,5 млрд гривень.