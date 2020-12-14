Ще більше м’яса і вражень: відкрилася нова п’ятірка «М’ясомаркетів» від МХП

Агрохолдинг МХП відкрив ще п’ять «М’ясомаркетів» за системою франчайзингу. Сучасні магазини розпочали роботу в Києві, Запоріжжі, Ізмаїлі, Компаніївці та Ковелі.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Як зазначається у повідомленні, «М’ясомаркет» — це оновлений формат convenient store, «магазинів біля дому». Політика МХП полягає в тому, щоб у маркеті було виключно якісне і свіже м’ясо, великий асортимент супутніх товарів та обов’язкова емоційна складова. Ось чому у мережі «М’ясомаркет» немає продавців, натомість працюють м’ясні сомельє — професійні знавці м’яса.

«Як зрозуміти, що ти в «М’ясомаркеті»? Зайти та відчути дружню атмосферу, побачити усмішки м’ясних сомельє, оцінити широкий асортимент», — зазначає партнер-франчайзі МХП у Запоріжжі Ярослав Лиходід.

У пресслужбі МХП наголосили, що основна ідея таких сучасних крамниць — полегшити життя кожної родини та подарувати новий досвід гастро-шопінгу. Цю концепцію МХП та його партнери планують поширювати по всій Україні. До кінця року працюватимуть 50 «М’ясомаркетів» — як у мегаполісах, так і в невеликих містах. Зараз на рахунку мережі 29 маркетів.

«Особливість нашого магазину в культурі обслуговування. Відвідувач — не просто людина, яка випадково сюди зайшла. Це гість, якому хочеться дати найкраще. Тут ми не лише пропонуємо товари, а радимо, допомагаємо», — розповідає про концепцію провідний менеджер МХП з відкриття «М’ясомаркетів» Сергій Крюков.

За його словами, головне завдання - щоб люди виходили з крамниці щасливі та заряджені позитивною енергією на весь день.

«Під час кризи потрібно інвестувати, знаходити нові підходи, створювати нові робочі місця, розвивати локальний малий і середній бізнеси. Своїм прикладом ми показуємо, як це можна робити», — резюмує керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов.

Фото: МХП