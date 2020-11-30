М’ясо та бургери від МХП: у Сумах відкрився новий магазин, а в Одесі дали майстер-клас

До мережі «М’ясомаркетів» додався новий магазин в Сумах, а в Одесі відбувся безкоштовний майстер-клас із приготування бургерів від бренд-шефа Алекса Юсупова

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що Агрохолдинг МХП продовжує активну трансформацію у кулінарну компанію та розширює мережу магазинів готових гастрономічних рішень «М’ясомаркет», пропонуючи своїм споживачам нові формати взаємодії. 27 листопада був відкритий новий магазин «М’ясомаркет-М’ясорубка» в Сумах. Його гості можуть придбати всі необхідні продукти для приготування вечері чи обіду, а також отримати професійну консультацію у м’ясного сомельє.

МХП та їхні партнери стверджують, що виконують бажання сучасних зайнятих людей — їсти швидше, смачніше та безпечніше, а також отримувати приємні враження від покупок.

«М’ясомаркет-М’ясорубка» — це абсолютно унікальний магазин, де ми пропонуємо гостям готову їжу з відділу кулінарії, завжди свіже та якісне м’ясо, широкий асортимент супутніх товарів. Головне — ми намагаємось дати найкраще рішення для кожного покупця за допомогою наших сомельє», — описав ідею формату партнер-франчайзі МХП у Сумах Максим Сидоренко.

М’ясні сомельє не стоять за прилавками, як класичні продавці. Вони рухаються залами, допомагають зібрати продуктовий кошик, діляться рецептами. Відмінний сервіс — одна з головних вимог до співробітників у мережі «М’ясомаркет».

«Ми постійно отримуємо зворотний зв’язок від наших відвідувачів, завдяки чому можемо розуміти, що їх влаштовує, а що вони хотіли б виправити. Команда опрацьовує кожне звернення! Тому зараз в певних «М’ясомаркетах» вже відбуваються зміни асортименту відповідно до потреб клієнтів», — поділився на відкритті у Сумах, керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов.

Також 27 листопада в Одесі відбувся майстер-клас з приготування бургерів від бренд-шефа сомельє мережі «М’ясомаркет» Алекса Юсупова. За словами представників МХП, метою цих майстер-класів є бажання компанії подарувати гостям можливість прямого спілкування з одним з найкращих бренд-шефів України. Відвідувачі можуть смачно перекусити, приємно провести час та дізнатися секрети приготування улюблених страв.

Під час майстер-класу в Одесі Алекс розповів, які інгредієнти необхідні для смачного бургера, як обирати м’ясо та як його правильно готувати. Він також відповідав на запитання гостей та ділився власними секретами приготування. Всі необхідні продукти вибиралися безпосередньо з асортименту одеського «М’ясомаркету».

«Ми вже активно обговорюємо цілі на 2021 рік. Працюємо над новими ідеями та удосконаленням наявних опцій. Крім шаурми та кулінарії, будемо впроваджувати нові рішення, які точно сподобаються нашим відвідувачам. Які саме, поки не розповідатиму: будемо дивувати», — поділився планами на майбутнє Дмитро Морозов.

Фото: МХП