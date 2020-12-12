Світовий банк надає $300 мільйонів для малозабезпечених українських сімей

Світовий банк надасть Україні додаткову позику в розмірі 300 млн доларів на подолання наслідків пандемії COVID-19 в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті установи.

За прогнозами Світового банку, через наслідки пандемії рівень бідності в Україні може зрости на 4%, сягнувши до кінця 2020 року близько 23%. Виділені кошти допоможуть Україні профінансувати нагальні заходи у сфері соціального захисту з подолання наслідків пандемії, які передбачають екстрені грошові виплати тим громадянам і домогосподарствам, які втратили роботу чи джерела доходу внаслідок карантину. Виплати сім’ям з низьким рівнем доходу здійснюватимуться за чинною програмою державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

«У ці скрутні часи підтримка, яка надається Україні Світовим банком для захисту малозабезпечених громадян, які серйозно постраждали внаслідок спалаху COVID-19, є потужною протидією бідності», — заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

На його думку, заходи соціального захисту, на забезпечення реалізації яких надається нова позика, «допоможуть уряду України профінансувати програми соціальної допомоги, що мають на меті вберегти близько 1 мільйона українців від потрапляння за межу бідності».

Рішення про перше додаткове фінансування до проєкту у розмірі 150 млн доларів США було ухвалене 30 квітня 2020 року.