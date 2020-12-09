У Києві презентували дорожню карту розвитку добувної галузі України

Національна асоціація добувної промисловості України презентувала дорожню карту розвитку галузі, яка дозволить вивести Україну в світові лідери та забезпечити до 2030 року зростання ВВП на рівні $34 млрд.

Документ представила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак на пресконференції в Укрінформі.

«Реалізація комплексу заходів дозволить вже у 2028 році видобувній промисловості генерувати ВВП на $11 млрд більше, аніж сьогодні”, - наголосила Оринчак.

Вона зазначила, що у документі досліджено ресурсний потенціал України, розроблено законодавчі зміни з індивідуальним підходом до кожного сектору добувної галузі.

Так, згідно з документом, за умови створення сприятливих податкових умов, спрощення процедури отримання дозволів на проведення геологічних розвідок та розробку родовищ і завершення корпоративної реформи Укрнафти, Україна може наростити обсяги видобутку нафти та конденсату з поточних 2,1 до 2,5 млн тонн; При спрощенні умов ведення бізнесу та активній стимулюючій державній політиці фізичні обсяги видобутку залізної руди можна буде наростити до 79 млн тонн, а внесок у ВВП дорівнюватиме $ 2,6 млрд; При реалізації стратегії розвитку титанової галузі очікується позитивний прогноз – $7 млрд у ВВП, а експорт збільшиться на $2,8 млрд.

Також очільниця профільної асоціації запропонувала ухвалити Кодекс про надра як єдиний кодифікований документ видобувної галузі, який і досі відсутній в Україні.

«Потрібно ухвалити єдиний кодифікований документ – Кодекс про надра. Галузь, яка приносить найбільше мільярдів гривень до бюджету України, на сьогодні просто в стагнації. Адже падає не тільки видобуток корисних копалин через незалучення новітніх технологій, а також не ведуться георозвідувальні роботи, а це є національна безпека країни», - сказала Оринчак.

Нагальну потребу в законодавчих змінах підтвердив старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар, на думку якого, фінансовий результат діяльності вітчизняної добувної промисловості $9 млрд ВВП у 2019 році повинен бути значно кращим.

«У сусідніх країнах, таких як Туреччина та Польща, де мінерально-сировинна база значно менша за нашу, прибутки втричі більше», - аргументував Кухар.

Схвально висловився про розроблений документ провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський, вважаючи його особливо корисним в умовах коронакризи.

«По-перше, такий дороговказ для добувної промисловості України розроблений вперше. По-друге, вважаю, що цей документ стане інструментом для формування однієї із точок зростання національної економіки в умовах подолання наслідків коронокризи. По-третє, системно розвивати стратегічні промисловості неможливо розвивати без орієнтирів», - зауважив Білявський.

За його словами, згідно з дослідженням Центру Разумкова, провідні країни світу задля збереження здобутого потенціалу та подолання наслідків COVID-19 вдосконалюють регуляторні рішення та законодавчі акти у добувній галузі.

Національну асоціацію добувної промисловості України створено 9 грудня 2019 році з метою представлення та захисту інтересів надрокористувачів, популяризації сфери надрокористування, осучаснення та вдосконалення законодавства у цій галузі. За рік своєї діяльності НАДПУ виступила з низкою ініціатив щодо удосконалення нормативно-правової бази, веде активну інформаційну, просвітницьку та експертну діяльність.