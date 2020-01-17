Бізнес очікує на подальше економічне зростання - НБУ

Українські підприємства очікують на подальше економічне зростання і помірну інфляцію.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IV кварталі 2019 року, повідомляє пресслужба регулятора.

"Українські компанії очікують на подальше економічне зростання і помірну інфляцію. Рівень ділової активності підприємств попри незначне зниження порівняно з попереднім кварталом залишається досить високим: індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 112,0% (у попередньому кварталі – 115,3%). Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім респондентів сільського господарства. Найоптимістичніші прогнози у підприємств добувної промисловості та інших видів діяльності (телекомунікації, комп’ютерне програмування, інформаційні та інші послуги). Бізнес прогнозує темпи зростання споживчих цін через 12 місяців на рівні 7% (у III кварталі – 6,9%), що є досить близьким до середньострокової інфляційної цілі Національного банку (5+/-1% в.п.)", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 27,43 грн/дол. США. У попередньому кварталі цей показник становив 27,96 грн/дол. США. Майже половина компаній – 44,1% – уважає, що курс не перевищить 27,00 грн/дол. США. Очікування бізнесу щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців залишаються досить високими – більше третини компаній (37,6%) очікують на їх зростання, ще майже половина (46,8%) вважає, що ці показники залишаться на тому ж рівні.

Поліпшення свого фінансово-економічного стану впродовж наступних 12 місяців очікують 28,0% компаній, погіршення – лише 9,4%. Поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім респондентів енерго- та водопостачання. Найвищими є очікування в підприємств торгівлі.

У Нацбанку зазначають, що опитування проводилося з 4 грудня 2019 до 3 січня 2020 року. В опитуванні взяли участь 697 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).