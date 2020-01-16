НБУ очікує, що до 2025 року зростуть надходження іноземних інвестицій

У Національному банку очікують, що завдяки спільним зусиллям фінансових регуляторів, до 2025 року вдасться збільшити приток іноземних інвестицій, полегшити роботу бізнесу в Україні та зробити фінансові послуги надійними та прозорими.

Про це під час "Щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку" сказав голова НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо, що до 2025 року ми зможемо, збільшити легкість ведення бізнесу в Україні, залучення інвестицій. Зробити фінансові послуги надійними прозорими, а безготівкові розрахунки дешевшими. Надати можливість віддаленого користування ними та багато іншого", - сказав Смолій.

Він також зазначив, що Нацбанк має на меті підвищити довіру населення та бізнесу до фінансового ринку.

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Як повідомляв Укрінформ, регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року, яка передбачає зміцнення фінансової стабільності, сприяння макроекономічному розвитку та розвиток фінансових ринків. Метою Стратегії є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною і ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями. Вона посяде місце Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року, яка визначала пріоритетні реформи регуляторів протягом попередніх п’яти років.

Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності, сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки, розвиток фінансових ринків, розширення фінансової інклюзії та впровадження інновацій у фінансовому секторі.