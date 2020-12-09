Уряд обмежив проведення рубок на схилах Карпат

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, якою запровадив радикальне обмеження на проведення будь-яких суцільних рубок на гірських схилах Карпатського регіону.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт та супроводжувальні документи знаходяться на Урядовому порталі.

«Проєкт постанови Кабміну «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» спрямований на вдосконалення заходів щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями. Введення радикального обмеження на проведення будь-яких суцільних рубок (як головного користування так і рубок формування та оздоровлення лісів)», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Зазначається, що суттю постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону», який набрав чинності 21 листопада 2019 року, удосконалення практики проведення заходів з поліпшення якісного складу лісів, рубок головного користування в гірських лісах Карпат і в лісах України, створення умов для переходу на природоощадливі засоби заготівлі деревини в гірських лісах Карпат.

Так, основними способами заготівлі деревини в гірських лісах Карпат є суцільні рубки головного користування та суцільні санітарні рубки. Це призводить до погіршення водоутримувальних функцій лісів, зазначається в записці, збільшення ризику виникнення катастрофічних повеней, погіршення умов проживання та знищення рідкісних видів флори і фауни. Такі засоби лісозаготівлі призводять до незадоволення в суспільстві, внаслідок чого погіршується рівень довіри до лісогосподарських підприємств та органів державної влади. Також погіршкється імідж української деревини та продуктів з неї за кордоном, що призводить до неможливості лісогосподарських підприємств відповідати вимогам сертифікації та вимогам регламенту ЄС. Внаслідок цього українські деревообробники, наголошується в документі, не мають можливості реалізовувати свою продукцію на ринках ЄС, чим знижується фінансова ефективність лісової галузі.

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» сприятиме підвищенню рівня охорони лісів, захисту від повеней, зсувів, селей, лавин та обмежить суцільне вирубування ялицево-букових лісів Карпатського регіону.

Наголошується, що прийняття постанови дозволить змінити практику проведення суцільних рубок в гірських лісах Карпат, зменшити ризик катастрофічних повеней в Карпатському регіоні, покращити збереження біорізноманіття під час проведення лісозаготівлі, залучити інвестиції в сучасну лісозаготівельну техніку, створить можливості для збільшення реалізації пиломатеріалів та продукції з деревини на ринках країн ЄС.