Кабмін затвердив стратегію розвитку Укрексімбанку

Кабінет Міністрів затвердив стратегію розвитку Укрексімбанку.

Як передає кореспондент Укрінформу відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 9 грудня.

Відповідно до пояснювальної записки, проєктом стратегії розвитку передбачено, що Укрексімбанк пройде через комплексну трансформацію, яка ґрунтується на трьох компонентах.

Бізнес-модель: зосередження на своєму основному бізнесі (експортно-імпортні компанії, державні підприємства) та зниження витрат на обслуговування нецільових клієнтів, із потенційною втратою деяких менш прибуткових клієнтів.

Операційна модель - оптимізація процесів та радикальна цифровізація із зменшенням фізичної присутності.

Фінансова стійкість - зосередження на покращенні своєї позиції з капіталом та на довгостроковому фінансовому оздоровленні через оптимізацію балансу шляхом зменшення витрат та збільшення доходів.

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Передбачається, що до 2024 року активи банку, зважені на ризик, зростуть із 68 млрд грн до 99 млрд грн. До 2024 року банк поступово має зменшити кількість своїх відділень, нерухомості та чисельність персоналу, потенційно до 25-35 філій (майже вдвічі) та 900-1300 співробітників (майже втричі).

Також Укрексімбанк працюватиме над поліпшенням показників капіталу шляхом врегулювання ситуації з непрацюючими активами.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 23 вересня 2020 року вирішив докапіталізувати АТ «Укрексімбанк» на 6,8 млрд гривень через внесення в статутний капітал 15-річних ОВДП зі ставкою до 9,3%.

У листопаді Укрексімбанк викупив свої єврооблігації з погашенням у 2022 та 2025 роках на загальну суму до 300 млн дол.