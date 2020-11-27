Укрексімбанк відбирає банки для програми з надання держгарантій на портфельній основі

Укрексімбанк розпочав відбір банків-кредиторів за програмою уряду з надання державних гарантій на портфельній основі, заявки прийматимуться до 7 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Укрексімбанк діятиме як агент уряду за програмою фінансової державної підтримки суб’єктам мікро- та малого підприємництва згідно з Порядком надання державних гарантій на портфельній основі у 2020. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 25 листопада 2020 року.

Укрексімбанк здійснює збір документів від банків, що мають бажання взяти участь у програмі, їх перевірку, підготовку проєктів договорів, які укладатимуться між гарантом та банками-кредиторами щодо надання державних гарантій.

Для участі у відборі банкам необхідно до 7 грудня 2020 р. надіслати на адресу агента звернення про заінтересованість в отриманні державних гарантій на портфельній основі, разом з необхідним переліком документів.

За результатами відбору серед банків, які подадуть документи агенту, уряд визначатиме банки-кредитори та обсяги надання державних гарантій для кожного такого кредитора.

Крім того, Укрексімбанк здійснюватиме моніторинг та звітування про стан реалізації програми і супроводжуватиме процес розрахунків у разі настання гарантійних випадків.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів підтримав запуск програми портфельних гарантій по кредитах для малого і середнього бізнесу, а Укрексімбанк визначено агентом гаранта, який перевірятиме правильність отриманих від банків документів і здійснюватиме моніторинг портфеля кредитів.

За результатами відбору серед бажаючих взяти участь у програмі банків рішенням уряду буде визначено банки-кредитори та ліміти надання державних гарантій для кожного такого кредитора. На підставі цих рішень з банками-кредиторами укладається договір щодо надання державної гарантії на портфельній основі на термін до 5 років (державною гарантією забезпечується до 50% боргових зобов’язань за портфелем кредитів та до 70% за кожним окремим кредитом), а кредитори формують портфель кредитів.