Укрексімбанк викупив частину своїх єврооблігацій

Укрексімбанк викупив свої єврооблігації з погашенням у 2022 та 2025 роках на загальну суму до 300 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

«9 листопада 2020 року банк, відповідно до умов пропозиції викупу, оголосив завчасні результати тендерної пропозиції викупу облігацій, випущених компанією Biz Finance PLC.

Загальна сума прийнятих банком заявок на викуп склала: за облігаціями з погашенням у 2022 р. – 84 047 000 дол. США за номінальною вартістю, за облігаціями з погашенням у 2025 р. – 215 948 000 дол. США за номінальною вартістю», - йдеться в повідомленні.

У банку додали, що ціна викупу облігацій із погашенням у 2025 році становила 104,5%, облігацій з погашенням у 2022 році – 103,75% від номіналу. Відповідно до умов пропозиції викупу, 10 листопада 2020 року банк здійснив розрахунок за прийнятими облігаціями.

«Укрексімбанк вперше серед українських емітентів єврооблігацій провів проактивну операцію керування зобов’язаннями без одночасного розміщення нового випуску (cash-tender). Зауважу, що загалом ринкова кон’юнктура сприяла вдалому заповненню книги заявок на викуп», – зазначив голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

Він пояснив, що проведення викупу облігацій оптимізує цінові параметри пасивної бази банку та, відповідно, покращує структуру його балансу.

«Оздоровлення фінансового стану є одним з пріоритетних завдань, які поставлені перед нами Урядом для подальшої ефективної діяльності на внутрішньому ринку та світовій арені», - зауважив Мецгер.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрексімбанк 26 жовтня 2020 року офіційно запросив держателів облігацій із погашенням у 2025 році і ставкою купону 9,75% та облігацій із погашенням у 2022 році і ставкою купону 9,625%, випущених компанією Biz Finance PLC , взяти участь у викупі цих облігацій на загальну суму до 300 млн дол. США.