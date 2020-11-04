Уряд вніс зміни до статуту Укрексімбанку через його докапіталізацію

Кабінет Міністрів вніс зміни у статут АТ «Укрексімбанк», які відображають докапіталізацію на 6,8 мільярда гривень шляхом емісії додаткових акцій банку існуючої номінальної вартості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів України сьогодні – 4 листопада 2020 року.

У міністерстві зазначають, що статтею 29 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» визначено етапи емісії цінних паперів, одним з яких є внесення до статуту акціонерного товариства змін, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства, з урахуванням результатів емісії акцій.

Як повідомлялося, 23 вересня Кабінет Міністрів вирішив докапіталізувати «Укрексімбанк» на 6,8 млрд грн через внесення в статутний капітал 15-річних ОВДП зі ставкою до 9,3%.