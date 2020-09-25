Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 мільярда

Кабінет Міністрів вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд гривень через внесення в статутний капітал 15-річних ОВДП зі ставкою до 9,3%. Відповідне рішення було прийнято на засіданні КМУ 23 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За пропозицією НБУ, необхідний розмір додаткового капіталу для Укрексімбанку за результатами діагностичного обстеження на цей час складає 6,8 млрд гривень», – заявив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Згідно з меморандумом України та МВФ передбачена можливість випуску Мінфіном ОВДП на 20 млрд грн для підтримки банків і ФГВФО. Відповідно до рішення уряду ставка 15-річних ОВДП не повинна перевищувати рівня дохідності в 9,3% річних.