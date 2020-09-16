Уряд схвалив напрямки діяльності Укрексімбанку на 2020-2024 роки

Кабінет Міністрів схвалив напрямки діяльності Укрексімбанку на 2020-2024 роки.

Таке рішення було ухвалене на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Схвалили напрямки діяльності банку (Укрексімбанку - ред.) на 2020-2024 роки під час засідання уряду. Це рішення є частиною більш широкої програми уряду з підтримки наших експортерів", - написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

За його словами, місія Укрексімбанку полягатиме у створенні доступних інструментів кредитування для українського бізнесу, який хоче експортувати продукцію за кордон та конкурувати на світових ринках.

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