Кабмін ухвалив рішення для роботи Міністерства стратегічних галузей промисловості

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрямована на забезпечення роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду за пропозицією віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

"Проєкт постанови ...розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 року №624 про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості з метою забезпечення роботи Міністерства", - сказав Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України". Уряд утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 22 липня.